Благодаря современным технологиям, все больше людей имеют возможность работать удаленно, выбирая для жизни теплые страны, или по крайней мере уютный пригород. Но есть и такие, кого не интересуют ни пляжи, ни зеленые рощи вокруг дома – им нужна настоящая экзотика.
В прошлом жительница Великобритании по имени Сесилия Бломдаль покинула один из крупнейших городов мира – Лондон – ради "арктического рая". Так она называет свой домик на одном из островов архипелага Шпицберген – на полпути между северной Норвегией и Северным полюсом.
Женщина ведет собственный блог в TikTok, в котором делится своими впечатлениями от жизни на краю света и постоянно признается в любви этому холодному краю.
В ее роликах также можно увидеть условия, в которых Сесилия живет вместе со своим бойфрендом Кристофером. В недавнем видео, которое стало вирусным и набрало 2,8 миллиона просмотров, женщина рассказала, что они купили дом четыре года назад и совсем не сожалеют.
"Это действительно наш маленький кусочек рая - арктический рай", - говорит женщина.
Но на самом деле Сесилия переехала на Шпицберген задолго до приобретения этого дома – аж 9 лет назад.
"Когда я переехала сюда, я должна была пробыть здесь три месяца... Я устроилась на работу и думала, что поработаю здесь немного. А потом я влюбилась в здешнюю жизнь, она просто прекрасна", – рассказывает британка.
В ролике женщина также рассказывает об особенностях жизни на Шпицбергене. Например, зима здесь очень долгая, а из-за близости к полюсу, зимой солнца здесь не бывает месяцами. А еще здесь совсем нет деревьев, потому что северная граница роста деревьев проходит значительно южнее. Поэтому дрова для камина приходится импортировать с материка.
"Очень смешно вспоминать о том, как я думала, что буду жить в большом городе. Это была моя мечта, когда я был моложе. Но потом, когда я переехала в Лондон, я совершенно возненавидела это. Я не ненавижу Лондон, но мне просто не нравилась городская жизнь", – вспоминает Сесилия.
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Как писал УНИАН, жительница Британии покинула престижную работу и разошлась с мужем, чтобы иметь полную свободу для странствующей жизни. Купив "дом на колесах", она свободно передвигается по Европе, зарабатывая на своем блоге.
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