Она планировала побыть на острове несколько месяцев, но осталась на много лет.

Благодаря современным технологиям, все больше людей имеют возможность работать удаленно, выбирая для жизни теплые страны, или по крайней мере уютный пригород. Но есть и такие, кого не интересуют ни пляжи, ни зеленые рощи вокруг дома – им нужна настоящая экзотика.

В прошлом жительница Великобритании по имени Сесилия Бломдаль покинула один из крупнейших городов мира – Лондон – ради "арктического рая". Так она называет свой домик на одном из островов архипелага Шпицберген – на полпути между северной Норвегией и Северным полюсом.

Женщина ведет собственный блог в TikTok, в котором делится своими впечатлениями от жизни на краю света и постоянно признается в любви этому холодному краю.

В ее роликах также можно увидеть условия, в которых Сесилия живет вместе со своим бойфрендом Кристофером. В недавнем видео, которое стало вирусным и набрало 2,8 миллиона просмотров, женщина рассказала, что они купили дом четыре года назад и совсем не сожалеют.

"Это действительно наш маленький кусочек рая - арктический рай", - говорит женщина.

Но на самом деле Сесилия переехала на Шпицберген задолго до приобретения этого дома – аж 9 лет назад.

"Когда я переехала сюда, я должна была пробыть здесь три месяца... Я устроилась на работу и думала, что поработаю здесь немного. А потом я влюбилась в здешнюю жизнь, она просто прекрасна", – рассказывает британка.

В ролике женщина также рассказывает об особенностях жизни на Шпицбергене. Например, зима здесь очень долгая, а из-за близости к полюсу, зимой солнца здесь не бывает месяцами. А еще здесь совсем нет деревьев, потому что северная граница роста деревьев проходит значительно южнее. Поэтому дрова для камина приходится импортировать с материка.

"Очень смешно вспоминать о том, как я думала, что буду жить в большом городе. Это была моя мечта, когда я был моложе. Но потом, когда я переехала в Лондон, я совершенно возненавидела это. Я не ненавижу Лондон, но мне просто не нравилась городская жизнь", – вспоминает Сесилия.

Другие интересные материалы о любителях экстремальных условий жизни

Как писал УНИАН, жительница Британии покинула престижную работу и разошлась с мужем, чтобы иметь полную свободу для странствующей жизни. Купив "дом на колесах", она свободно передвигается по Европе, зарабатывая на своем блоге.

Также мы рассказывали о паре из Флориды, которая продала почти все имущество, чтобы дожить свои дни в кругосветном путешествии на круизных лайнерах. Они уже увидели чуть ли не весь Тихий океан, и радуются тому, что такая странствующая жизнь оказалась еще и значительно дешевле жизни на суше.

Вас также могут заинтересовать новости: