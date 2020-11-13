Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде 15-метровый позолоченный памятник собаке породы алабай.
Трансляцию мероприятия вели местные СМИ, передает Громадське.
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Алабай является любимой породой собак главы Туркменистана.
На 9-метровый постамент установили 6-метровую статую собаки. На постаменте по кругу вмонтирован экран, на котором демонстрируют различные видео с участием алабая.
С инициативой поставить такой памятник выступил сам Бердымухамедов. Он лично также и проектировал памятник.
"Проявить уважение к неслыханной отваге и великому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа", - сообщается о причинах установки памятника.
Алабай для Бердымухамедова является любимой собакой, он даже написал книгу "Туркменский алабай" (памятник называется так же), которую сопроводил своими стихами. Также об этой породе он написал и песню.
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