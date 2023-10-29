Рассказываем, можно ли жарить на сковороде с поврежденным покрытием - безопасно ли это.

Если неправильно обращаться с антипригарной сковородой, есть риск ее поцарапать. В итоге некогда идеальная кухонная утварь теряет свои свойства, но мало кто знает, в чем кроется настоящая опасность. УНИАН выяснил, можно ли использовать сковородку, если повреждено антипригарное покрытие.

Почему нельзя жарить на поцарапанной сковородке - реальные причины

На самом деле, многие хозяйки понимают, как понять, что сковорода испортилась - покрытие с царапинами, к которому "пристает" еда. Эксперты по производству такой кухонной утвари говорят, что степень опасности поврежденного изделия зависит от материала, из которого оно сделано.

К примеру, алюминиевые сковородки категорически нельзя чистить жесткими металлическими щетками. Они повреждают защитный слой, обнажая алюминий, который потом попадает в еду. Особенно опасно готовить в такой посуде компоты - фруктовые кислоты вступают в реакцию с алюминием, из-за чего образуются соли алюминия. Они повреждают клеточные мембраны в организме.

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Такой же результат будет, если использовать тефлоновые сковородки с поврежденным покрытием - под тефлоном находится слой неокисленного металла. Под воздействием высоких температур он начинает окисляться, выделяя токсичные вещества, а это "убивает" печень и щитовидную железу.

Нужно ли выбрасывать сковородку, если слезло антипригарное покрытие

В интернете полно советом о том, что если повреждено антипригарное покрытие - это еще не повод нести емкость на мусорку. Его можно восстановить. Однако делать так не следует - любые рекомендации о том, что слой можно снять наждачкой и дальше пользоваться сковородкой - бред. Производители прямо говорят, что полностью снять защитное покрытие не получится - вы только испортите сковородку. Поэтому если на ней появились царапины, лучше просто выбросить изделие, не подвергая риску ни себя, ни домочадцев.

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