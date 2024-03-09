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Только самые внимательные фанаты головоломок смогут справиться с новой фотоиллюзией от УНИАН. На этот раз мы предлагаем вам поискать пушистого кота.

Домашний любимец спрятался во дворе, чтобы спокойно наблюдать за гусями и большой черепахой. Можно увидеть, что птицы и пресмыкающееся до сих пор не заметили его. А сможете ли вы?

На поиски дается всего 8 секунд. Можете начинать прямо сейчас!

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Не можете найти? Не спешите опускать руки.

Попробуйте присмотреться к забору внимательнее.

Правильный ответ:

Котик таинственно наблюдал за птицами из-за забора. Мы приблизили пушистого, чтобы вы могли лучше его рассмотреть.

Оптические иллюзии для настоящих фанатов:

Предлагаем вам поломать голову над поисками аиста, который прячется от людей в большом парке. Предупреждаем, что эта оптическая иллюзия не из простых.

Другая иллюзия немного отличается от тех, к которым вы привыкли - на рисунке изображено множество крокодилов, расположенных хаотично. Вам необходимо отыскать того, который отличается от остальных.

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