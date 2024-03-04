Задача сложная, и, возможно, для ее выполнения вам придется увеличивать масштаб изображения.

Оптические загадки-иллюзии могут принести пользу человеку - он может стать внимательнее и собраннее. Кроме того, только люди с высоким коэффициентом интеллекта (IQ) способны вовремя выполнять такие задания.

Если ваш IQ высокий, то вы сможете в лесу разыскать лису на картинке всего за 9 секунд. Это довольно непросто, поскольку есть "ловушка" - можно долго рассматривать подснежники, которые находятся на первом плане. Из-за этого вы можете потерять много времени и проиграть.

Теперь вы знаете, как обойти "ловушку". А сейчас вы уже можете выстроить свой план действий, который поможет победить. Как только возьметесь за задание - включайте обратный отсчет времени.

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Если время закончилось, а лиса так и не оказалась в центре вашего внимания, - не сдавайтесь. Животное может быть хорошо замаскировано. Возможно, увеличение масштаба изображения вам поможет победить.

Вот где "пряталась" лиса на оптической иллюзии - правильный ответ

Такая сногсшибательная головоломка уже размещена в сети - что надо сделать

Среди большого количества цифр 9986 надо разыскать странное число.

С этой задачей чрезвычайные умники смогут справиться за 5 секунд. Главное - не растеряться, пытаться охватить взглядом все изображение и очень быстро его "просканировать".

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