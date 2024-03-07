Попробуйте найти аиста на фото / Коллаж УНИАН / фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Новая интересная оптическая иллюзия от УНИАН заставит фанатов головоломок изрядно поломать голову над поиском правильного ответа.

На ярком фото парка вы можете увидеть огромную клумбу, деревья и людей, которые занимаются спортом. Вам нужно отыскать на фотографии аиста всего за 9 секунд. Это задание не из простых, поскольку аист хорошо спрятался.

Если удастся отыскать птицу за определенное время, то можете быть уверены, что имеете зрение 20/20.

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Нужна подсказка?

Попробуйте присмотреться к цветам, которые занимают большую часть фотографии. Если это не помогло, то ищите ответ ниже.

Где же спрятался аист?

Птица все это время пряталась в верхней левой части снимка. Она обведена желтым цветом.

УНИАН

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Предлагаем вам испытать себя в решении других интересных головоломок. Например, попробуйте определить по фото, какой из четырех котиков сможет первым выпить молоко.

Также можете проверить свою внимательность с помощью головоломки с эмоджи лисички. Вам надо найти среди многих изображений животных одно уникальное.

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