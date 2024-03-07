Новая интересная оптическая иллюзия от УНИАН заставит фанатов головоломок изрядно поломать голову над поиском правильного ответа.
На ярком фото парка вы можете увидеть огромную клумбу, деревья и людей, которые занимаются спортом. Вам нужно отыскать на фотографии аиста всего за 9 секунд. Это задание не из простых, поскольку аист хорошо спрятался.
Если удастся отыскать птицу за определенное время, то можете быть уверены, что имеете зрение 20/20.
Нужна подсказка?
Попробуйте присмотреться к цветам, которые занимают большую часть фотографии. Если это не помогло, то ищите ответ ниже.
Где же спрятался аист?
Птица все это время пряталась в верхней левой части снимка. Она обведена желтым цветом.
Другие фотоиллюзии и задачки для мозга:
Предлагаем вам испытать себя в решении других интересных головоломок. Например, попробуйте определить по фото, какой из четырех котиков сможет первым выпить молоко.
Также можете проверить свою внимательность с помощью головоломки с эмоджи лисички. Вам надо найти среди многих изображений животных одно уникальное.