Над этой головоломкой придется "попотеть".

Новая интересная оптическая иллюзия от УНИАН заставит фанатов головоломок изрядно поломать голову над поиском правильного ответа.

На ярком фото парка вы можете увидеть огромную клумбу, деревья и людей, которые занимаются спортом. Вам нужно отыскать на фотографии аиста всего за 9 секунд. Это задание не из простых, поскольку аист хорошо спрятался.

Если удастся отыскать птицу за определенное время, то можете быть уверены, что имеете зрение 20/20.

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Нужна подсказка?

Попробуйте присмотреться к цветам, которые занимают большую часть фотографии. Если это не помогло, то ищите ответ ниже.

Где же спрятался аист?

Птица все это время пряталась в верхней левой части снимка. Она обведена желтым цветом.

Другие фотоиллюзии и задачки для мозга:

Предлагаем вам испытать себя в решении других интересных головоломок. Например, попробуйте определить по фото, какой из четырех котиков сможет первым выпить молоко.

Также можете проверить свою внимательность с помощью головоломки с эмоджи лисички. Вам надо найти среди многих изображений животных одно уникальное.

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