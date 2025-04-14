Умирающий человек сожалеет не о деньгах и не о своем положении в обществе.

Медсестра О'Брайен, которая более 20 лет работает доулой в онкологическом отделении, рассказала о жизненых мудростях, которыми с ней поделились ее подопечные в конце пути.

Специалист даже выпустила книгу, где написала о "моментах духовного озарения" своих пациентов, которые могут научить живых чему-то, пишет Fortune. Медсестра поведала, что, умирая, ее пациенты "начинали говорить об одном и том же" и эти разговоры не были о деньгах или положении в обществе. Они говорили о том, "чему научились, о чем сожалели, чего не сделали и чего боялись сделать".

О’Брайен подробно рассказывает о трех важных сожалениях, которые были у ее пациентов в конце жизни, и о том, как они на нее повлияли.

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Я не жил/а своей целью

В конце жизни многие люди делятся тем, чего они не сделали, но знали, что всегда хотели сделать, сказала О’Брайен. Она отметила, что когда мы считаем свое время ограниченным, то меньше боимся действовать, например, осуществлять хотя бы маленькие шаги в направлении того, что хотелось бы сделать.

Я не позволял/а себе любить, я не любил/а других безусловно

Многие люди в конце жизни сожалеют, что не позволяли себе любить и дарить любовь. А еще часто говорят, что не смогли простить кого-то или себя.

Однако, как отметила медсестра, важно проявлять к себе снисходительность и освободиться от чувства вины.

"Если мы держимся за гнев или обиду или думаем, что что-то, через что мы прошли, будет определять всю нашу оставшуюся жизнь, то прощение - это инструмент трансформации", - сказала она.

Проработка эмоциональных проблем и трудностей в отношениях на протяжении всей жизни может помочь людям не наполнить свою старость сожалениями.

Я не ценил/а настоящее

Люди на смертном одре осознают, что жизнь заканчивается. Исследователи изучили это осознание и сослались на него в науке осознанности и благоговения, которая указывает, что оценка настоящего момента и осознание нашего окружения может успокоить разум и тело.

"Это не упущение моментов, которые есть в каждом отдельном дне, моментов радости и благодарности... пение птиц на улице, прогулка в парке или возможность находиться в этом невероятном городе", - привела пример О'Брайен.

Это любопытство и присутствие могут помочь людям жить подлинно и опираться на опыт, который вызывает радость.

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Лауреат Пулитцеровской премии, автор книг и онколог Сиддхартха Мукхерджи сказал, что большинство людей перед своим концом произносят одну из четырех распространенных фраз.

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