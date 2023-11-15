Отмечается, что во время натирания большая часть кожицы снимается сама по себе.

Практически во всех рецептах с использованием имбиря его рекомендуют почистить перед тем, как измельчить или натереть.

"Однажды из-за лени я просто не стал заморачиваться, и с тех пор никогда не оглядывался назад. Нет, чистить имбирь не нужно", - отмечается автор The Kitchn.

По его словам, подавляющее большинство редакторов издания среди своих кухонных секретов назвали именно то, что они не чистят имбирь, даже если об этом говорится в рецепте:

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"Вместо этого я просто тщательно протираю имбирь и обрезаю все подрумяненные части".

Также автор добавил, что во время натирания большая часть кожицы снимается сама по себе:

"И, если она отрывается более крупными кусками, я просто снимаю ее с натертой мякоти. Если это не так, и она смешается с мясом, я не переживаю, потому что это не повлияет на блюдо… Это не только позволяет избежать пилинга, но и сокращает количество пищевых отходов, а внутри кожи действительно содержится много полезных питательных веществ, так что вы пожинаете плоды".

Ранее УНИАН предлагал узнать, что будет с вашим телом, если начнете пить чай с лимоном и имбирем каждый день.

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