Город страдает от непогоды.

В Ривне к ликвидации последствий непогоды привлекли тяжелую технику. Так, в сети показали, как БТР тянет по улице городской троллейбус.

Соответствующее видео появилось в ривненском сообществе в Instagram.

"Серьезная техника выехала. Улица Степана Бандеры", - написал автор.

По информации Ривненской ОГА, в ближайшие дни в регионе станет еще холоднее: прогнозируют гололед и 25-градусный мороз.

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Автор: Юрий Годован