В Ровно-транспортный коллапс / скриншот
В Ривне к ликвидации последствий непогоды привлекли тяжелую технику. Так, в сети показали, как БТР тянет по улице городской троллейбус.
Соответствующее видео появилось в ривненском сообществе в Instagram.
"Серьезная техника выехала. Улица Степана Бандеры", - написал автор.
В Ровно были замечены БТРы
По информации Ривненской ОГА, в ближайшие дни в регионе станет еще холоднее: прогнозируют гололед и 25-градусный мороз.
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