Его хватит, чтобы накормить семью из четырех человек.

Британский шеф-повар Джейми Оливер поделился необычным мясным пирогом с грибами, который идеально подходит на ужин.

Ехргеѕѕ рассказал, что это блюдо можно приготовить за 30 минут. Для приготовления понадобится:

куриное бедро без костей и кожи - 500 г

пучок зеленого лука;

смесь грибов - 320 г;

слоеное тесто - 320 г;

полужирное молоко - 600 мл;

мука - 1 ст.л.;

горчица в зернах - 1 ст.л.;

смесь кресс-салата, шпината и рукколы - 80 г.

Предварительно разогреваем духовку до 200°C. Курицу нарежьте на кусочки размером 3 см и обжарьте на среднем сильном огне со столовой ложкой оливкового масла.

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Затем порежьте лук и также добавьте на сковороду. Далее надо будет всыпать измельченные грибы и продолжать готовить где-то 10 минут.

Далее разверните лист теста на бумаге и сделайте бортик 3 см по краю. Затем очень слегка нанесите большой узор крест-накрест на внутренней части. Смажьте тесто молоком, а затем выпекайте его на противне 17 минут. Оно должно стать золотистого цвета, подняться и пропечься.

Тем временем добавьте в мясо с грибами муку и прогревайте в течение одной минуты. Затем медленно влейте молоко и дайте покипеть.

Листья и горчица смешайте вместе и приправьте по своему вкусу. Когда тесто испечется и немного остынет прорежьте несколько верхних слоев, у вас должна образоваться глубокая "тарелка" и "крышка". Внутрь выложите начинку, зелень, закройте "крышкой" и разрежьте на порционные куски. Этого количества хватит на четырех человек.

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