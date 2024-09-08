Яйца по этому рецепту можно сделать более пышными и нежными, или более плотными и поджаренными.

Яичница обычно предполагает перемешивание или взбивание яиц с приготовлением на медленном огне. Чаще всего туда добавляют лук, сливки, сыр и даже сметану.

Как пишет Ехргеѕѕ, лучшая яичница имеет кремовый, нежный вкус и подается с тостами и хрустящим беконом. Редактор издания всегда готовила это блюдо со сливочным маслом и молоком, однако попробовала это сделать с неожиданным ингредиентом - майонезом. Теперь, она отмечает, по-другому яичницу готовить не будет.

По ее словам, добавление майонеза делает эту яичницу чрезвычайно кремовой и добавляет невероятной насыщенности. Чтобы попробовать это блюдо, нужно взять:

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майонез - 1 ст.л.;

яйца - 2-4 шт;

молоко - 2 ст.л.;

соль и перец - по вкусу;

сливочное или растительное масло - 1,5 ст.л.

Начните со взбивания яиц и молока в миске. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне перед тем, как добавить масло. Следите, чтобы оно не подгорело.

Добавьте яйца в сковородку и начните часто помешивать лопаткой. Когда смесь начнет густеть, добавьте майонез и продолжайте смешивать до однородности. На этом этапе нужно приправить.

Продолжайте помешивать, пока яйца не достигнут желаемой консистенции - они могут быть более рыхлыми и нежными, или более плотными и поджаренными. Подавайте отдельно или на тостах с хрустящим беконом.

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