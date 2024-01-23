Эти продукты помогут держать здоровье мозга под контролем.

Нейробиолог Патрисия Гранек назвала два ингредиента, добавление которых в яйца может уменьшить затуманенность мозга и улучшить память после 40 лет. Речь идет о брокколи и семенах чиа, пишет SheFinds.com.

"Есть много простых вещей, которые вы можете делать ежедневно, чтобы держать здоровье своего мозга под контролем. Одна из лучших - уделить приоритетное внимание здоровому питанию", - говорится в публикации.

Указывается, что существует ряд вкусных и питательных ингредиентов, которые могут поднять ваше когнитивное здоровье на новый уровень.

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Брокколи - польза

Брокколи является источником питательных веществ, включая антиоксиданты и витамин К, пишет издание. По словам доктора Гранека, "доказано, что антиоксиданты уменьшают окислительный стресс, который связан со снижением когнитивных способностей с возрастом". Эти антиоксиданты играют решающую роль в борьбе со свободными радикалами, которые могут способствовать ухудшению когнитивных функций. Витамин К, которого много в брокколи, также играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга и когнитивных функций, утверждает специалист.

Семена чиа - польза

Семена чиа, которые не зря называют суперпродуктом, являются богатым источником жирных кислот омега-3, особенно альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Доктор Гранек подчеркивает важность омега-3 для здоровья мозга, особенно с возрастом:

"Омега-3 способствуют поддержанию нормальной функции мозга, при этом исследования показывают связь между уровнем омега-3 и улучшением памяти и когнитивных функций у пожилых людей".

Также отмечается, что раскрыть все преимущества брокколи и семян чиа можно, добавляя их в утренний омлет.

Напомним, ранее был назван напиток №1, употребление которого нужно ограничить для улучшения памяти.

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