Сварить яйцо просто, но почистить без остатков скорлупы и чтобы было целое - сложнее. Путем проб удалось найти самый эффективный метод.

Сварить яйца вкрутую может каждый. Все что нужно - погрузить продукт в горячую воду и проварить минут 7-10, в зависимости от размера яйца и желаемой консистенции.

Однако нормально почистить яйцо, чтобы оно было без скорлупок и оставалось целым, другое дело. Иногда случается, что буквально уничтожаешь половину яйца, когда его плохо чистишь. Но не следует унывать, портал Parade пишет, что путем экспериментов обнаружил самый эффективный способ, как почистить яйцо быстро и легко.

В материале издания предлагается 7 разнообразных методик. Но нас интересует лучшая из них, которая победила. Итак, перед тем, как окунуть яйцо в холодную воду (большинство из нас знают, что именно это позволяет путем изменения температуры с горячей на холодную избежать склеивания скорлупы с белком), следует постучать его нижней частью о твердую поверхность.

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"Просто постучите нижней частью яйца по столу или разделочной доске, чтобы разбить его, осторожно переверните яйцо на бок, пока не появятся трещины по всей поверхности, а затем окуните яйцо в миску с водой, чтобы очистить его", - предлагает редактор издания.

Также там говорят, если вы привыкли охлаждать яйца в так называемой "ледяной бане", можно использовать ту самую, холодную воду. Главная разница, перед охлаждением яйца, мы его простукиваем.

"Для достижения наилучших результатов начните чистить дно яйца. В этом месте небольшой карман с воздухом облегчает отделение скорлупы", - говорит экспериментатор.

Интересные факты о сваренных вкрутую яйцах

Ранее эксперт привел 11 интересных фактов о самом распространенном методе приготовления яиц - яиц сваренных вкрутую. В частности, такие яйца очень любят употреблять американцы. В их топе сваренное вкрутую яйцо даже опережает "модное" яйцо-пашот. Также он говорит, что они полезны для сердца, ведь имеют в своем составе "хороший" холестерин. Про все 11 фактов о яйцах - читай в материале.

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