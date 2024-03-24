С каждым дополнительным братом или сестрой шансы развестись уменьшаются на 3%.

Новое революционное исследование показывает, что количество братьев и сестер, с которыми вы выросли, может значительно повлиять на вероятность счастливого брака.

Как пишет HackSpirit, исследователи из Университета штата Огайо обнаружили, что с каждым дополнительным братом или сестрой шансы развестись уменьшаются на 3%. Эта научная работа проливает новый свет на то, как семейная динамика влияет на нашу взрослую жизнь и отношения.

По мнению ученых, чем больше у человека братьев и сестер, тем лучше он может ориентироваться в сложностях брака. Эта корреляция подчеркивает потенциальную пользу больших семей в развитии навыков, необходимых для успешных отношений.

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Внимание к исследованию привлекла блогер Тони Тоне, которая записала вирусное видео в TikTok. Идея заключается в том, что братья и сестры служат агентами ранней социализации, обучая вести переговоры, делиться и решать конфликты.

Дополнительным подтверждением является исследование 2016 года, которое провели ученые из Университета штата Огайо. Они изучали, как наличие братьев и сестер уменьшает риск развода - каждый следующий такой родственник уменьшает эту вероятность на 3%. Эта статистика свидетельствует об ощутимом влиянии братьев и сестер на долголетие супругов, предлагая новое понимание того, как семейная динамика формирует отношения взрослых.

Более широкие последствия этих выводов свидетельствуют о потенциальном изменении того, как мы воспринимаем планирование семьи и ценность больших семей.

Исследование об отношениях

Несколько ранее ученые назвали ситуацию, когда мужчины легче прощают из мену любимой. Чтобы получить такие выводы, было опрошено 156 мужчин из крупного государственного университета.

УНИАН рассказывал также о 9 почти незаметных признаках, по которым можно определить пару, которая только делает вид своего счастья, но не является счастливой на самом деле.

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