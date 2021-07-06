Двое парней уже попробовали вести прогноз погоды в новом формате, но телеканал останавливаться не собирается и продолжает поиски самого сексуального мужчины.

На кабельном телеканале poltavske.tv прогнозы погоды начали вести подкаченные мужчины с обнаженным торсом.

Видеозаписи прогнозов погоды с ними можно посмотреть на YouTube-канале.

"Было бы нечестно, если бы погоду вели только девушки, согласитесь? Поэтому мы в поисках идеального кандидата на роль ведущего прогноза погоды на PTV. Двое ребят уже попробовали свои силы. Но мы не останавливаемся и продолжаем поиски. А прямо сейчас смотрите погоду от Олега Килюшика. Он просто мечтает быть ведущим и готов на все, чтобы радовать вас прогнозом погоды с экранов телевизоров", - говорится в тексте.

Интересно, что микрофон к молодому мужчине приклеили при помощи скотча. На канале уверены, что теперь их прогнозы погоды будут смотреть не только в Полтаве, а и по всей Украине.

"Ведущих узнают на улицах, просмотры в YouTube набирают десятки тысяч и уже даже появляются преданные фанаты, которые с нетерпением ждут новые выпуски", - заявили в телекомпании.

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Автор: Денис Прядко