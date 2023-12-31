Знаменитый шеф-повар Эндрю Радд рассказал, как приготовить картофельное пюре правильно, а также назвал распространенную ошибку кулинаров.

В разговоре с RSVP Live он дал советы к Рождеству, однако они актуальны в любое время года. Главные советы Радда - готовить картофельное пюре в канун праздника и использовать ручной блендер. "Варите картофель как обычно, если у вас есть терка, обязательно используйте ее. Если нет, подойдет обычная толкушка. Ручной блендер или лопатка - тоже отличные инструменты, мои мама и папа пользовались ими много лет", - сказал шеф-повар.

Он рекомендует смешать в маленькой кастрюле сливки, молоко, соль, перец и мускатный орех. Затем нужно постепенно добавить эту смесь в картофель, используя лопатку.

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"Пюре должно получиться красивым и гладким. Когда вы почувствуете, что добились нужной текстуры, тогда можно подавать на стол. Отличная идея - приготовить пюре накануне, тогда в этот день нужно сделать на одну вещь меньше", - добавил Радд.

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