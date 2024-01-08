По словам шеф-повара Поппи О'Тул, это идеальное картофельное пюре.

Картофельное пюре - это легкий гарнир, который встречается на столе чуть ли не в каждом доме. Шеф-повар Поппи О'Тул, которая прошла обучение у Мишлена, рассказала как приготовить "непревзойденное пюре".

"Добро пожаловать на мастер-класс по приготовлению идеального картофельного пюре. Это смелое заявление, я знаю, но я искренне верю, что нашла лучший метод для создания самого гладкого кремового пюре. Никогда больше не будет оправданий для комковатого мягкого картофельного пюре. В этом методе мне больше всего нравится то, что вам не нужны дорогие высокотехнологичные пестики или разрыхлители, чтобы получить неизменно гладкую текстуру", - цитирует ее Ехргеѕѕ.

По ее словам, все, что вам нужно сделать, это приложить усилия и использовать обычное сито, чтобы приготовить непревзойденное картофельное пюре без комков. Для приготовления понадобится:

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картофель - 4 шт.;

соленое сливочное масло - 75 г;

молоко или сливки - 50 мл

соль - 2 ст. л.;

растопленное сливочное масло-1 ст. л.

Картофель надо почистить и нарезать кружочками толщиной 1 см. Это позволит овощу более равномерно приготовиться. Картофель помещаем в кастрюлю, заливаем холодной водой, добавляем соль и ставим на огонь. Готовить надо не допуская сильного кипения.

Когда картофель будет готов, слейте воду и накройте полотенцем, оставив овощ в собственном паре на 3-5 минут. Далее корнеплоды надо пропустить через сито и добавьте масло. Молоко надо подогреть и добавить к картофелю. Перемешайте до однородной массы, но не делайте этого слишком долго, чтобы пюре не потеряло эластичность.

Поппи утверждает, что она также добавляет столовую ложку топленого масла для "дополнительного вкуса". Подавать блюдо надо горячим.

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