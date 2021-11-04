По словам заботливого владельца, его питомец мог погибнуть из-за поступка девушки.

Домашние животные - не просто игрушка, которую можно выбросить на улицу, когда она надоест. Это на своем примере доказал мужчина под ником Astonished_Hound. Он выселил из дома возлюбленную, с которой прожил две недели, потому что она пыталась прогнать его кота на улицу.

Своей историей мужчина поделился на Reddit.

Пользователь рассказал, что у него есть кот по кличке Рэйвен, которому уже три года. В течение двух последних лет он встречался с девушкой, а две недели назад она переехала к нему жить. Мужчина сразу понял, что возлюбленной не нравится его кот. Однако он и не подозревал, что девушка может совершить настолько плохой поступок.

Кот мужчины всегда жил в доме, он никогда не выходил на улицу. Однако в один из дней он заметил, что питомца нигде нет. Мужчина искал кота по всему дому в течение нескольких часов, а после этого к нему пришел приятель, который принес пушистого.

Читайте такжеЖенщина раскрыла измену мужа по родимому пятнуОказалось, друг мужчины нашел его кота в нескольких кварталах от дома. Владелец питомца заподозрил неладное и напрямую спросил у своей девушки, имеет ли она к этому отношение.

Возлюбленная мужчины призналась, что она действительно пыталась выгнать кота. Это шокировало молодого человека, он пришел в ярость. Мужчина сказал своей девушке, что она не имела права избавляться от животного. После этого он ее выгнал из своего дома.

Девушка плакала и говорила, что ей некуда пойти, однако ее избранник был непреклонен. Она даже говорила, что ей придется жить на улице. Но даже это не разжалобило мужчину.

Друзья молодого человека думают, что он поступил слишком жестоко. Сам же он не видит в своем поступке ничего плохого, так как девушка подвергла его кота смертельной опасности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что заботливая женщина "спасла" пса от коронавируса в супермаркете Киева. Она натянула маску на собаку в коляске и попала на видео.

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Автор: Виолетта Орлова