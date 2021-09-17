В Днепре неизвестные снесли кладбище домашних животных, которое организовали местные жители.
Об этом сообщает Информатор.
Известно, что официального места, приспособленного для захоронения домашних животных, в городе нет. Поэтому владельцы животных хоронили своих питомцев и устанавливали им памятники на улице Янтарная.
17 сентября люди обнаружили, что кладбище сравняли с землей.
Читайте такжеВ курортном Бердянске заметили густое облако комаров (видео)"По всей территории разбросаны разрушенные надгробия. Некоторые могилы вскрылись, поэтому тут можно было заметить трупы животных, присыпанные землей", - пишет местное издание.
Пока неизвестно кто именно проводил эти работы.
Ранее сообщалось, что в Ривненской области будут судить мужчину, который стрелял по бездомным щенкам. Один из них погиб.
А в Кривом Роге неизвестные застрелили собаку возле дома местного зоозащитника.