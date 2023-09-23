Используемый строительный материал действительно интересный, потому что ингредиенты, из которых он сделан, доступны повсюду на планете.

Архитектор, который строит маленькие дома из жидкости для мытья посуды, рассказал, почему это "идеальный строительный материал". Кирпичи можно использовать для строительства домов, а также других сооружений.

Джоэл, основатель компании Dome Gaia, строит крошечные купольные дома по всему миру из "газобетона" - смеси моющей жидкости и цемента, пишет The Sun. Два ингредиента смешиваются вместе, образуя наполненное воздухом вещество, которое затвердевает в форме кирпича.

Специалист по строительству Джоэл считает, что это материал, подходящий для новичков, и что это отличное место для начала, если вы хотите построить крошечный дом с ограниченным бюджетом. Более того, эти крошечные дома могут принести дополнительный доход, если вы сдадите их в аренду через AirBnB.

"Я думаю, что газобетон - действительно интересный строительный материал, потому что ингредиенты, из которых он сделан, доступны повсюду на планете. И газобетон хорошо работает практически в любом климате. Во всем мире есть газобетонные сооружения, которые красивы, привлекательны и уникальны, но при этом очень, очень эффективны с точки зрения затрат", - сказал он.

В последние годы Джоэл помимо строительства купольных домов, также проводит семинары, обучая других тому же. И, конечно, его любимый материал для строительства крошечных домов - газобетон.

"На первый взгляд газобетон выглядит так же, как бетон. Но когда вы берете его в руки, он очень легкий", - сказал Джоэл и добавил, что этот материал настолько прочен, что способен выдержать землетрясения.

Он также рассказал наиболее удобный "рецепт" изготовления газобетона для начинающих.

"Вы берете контейнера для смешивания, куда кладете один мешок портландцемента весом 42 кг. Вы должны смешать это с 22 литрами воды. Вы просто используете ручной миксер и перемешиваете смесь до тех пор, пока она не станет действительно кремовой. Следите, чтобы в нем не было комков", - сказал Джоэл. Затем следует добавить мыльную пену, например - из средства для мытья посуды.

"Пена, которую вы добавляете, должна иметь плотность от 90 до 100 граммов на литр. Вы просто наполняете небольшое ведро пеной и взвешиваете ее на чувствительных цифровых весах. Затем вы можете добавить или вычесть воздух из пены в зависимости от того, слишком она тяжелая или легкая", - говорит Джоэл.

Джоэл добавил, что газобетон - "снисходительный" материал, но необходимо точно определить, сколько пены вы добавляете в кремообразный цемент. После того, как измерения будут точными, вы смешиваете пену с цементом.

Последний шаг - вылить газобетонную смесь в форму для кирпича и оставить ее застывать.

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