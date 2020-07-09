Хотел в Россию: нарушитель границы попал на видео и насмешил пограничников

Нарушитель шел со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российского пункта Нехотеевка.

На Харьковщине мужчина перелез забор на украино-российской границе, таким образом "протестировав" как работает интеллектуальная граница.

Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

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Отмечается, что нарушитель следовал со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российского – Нехотеевка. Возле линии инженерных заграждений он появился после полуночи.

Пограничники отдела «Дергачи» зафиксировали «незваного гостя» с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы.

Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора. За попытку незаконного пересечения границы на него составили протокол административного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, пограничники Луганского отряда задержали 12 коров из России, которые «нелегально» пересекли государственную границу.

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