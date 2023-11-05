Вода с лимоном - это напиток, который может принести пользу людям без проблем с желудком, но злоупотреблять им не стоит, поскольку, по словам диетологов, из-за ее кислотности может стираться зубная эмаль, и из-за этого появляется чувствительность зубов.
Диетолог Эйприл Уайлс сказала Fox News Digital, что выпивать стакан воды с лимоном один или два раза в день - "это нормально". "Однако, если у вас есть желудочно-кишечные проблемы, такие как кислотный рефлюкс, это может усугубить симптомы", - предупредил эксперт.
Диетолог Эмили Тилс отметила, что лимон - это отличный источник витамина С, который может помочь повысить общий иммунитет, особенно в период простуды и гриппа. Она подчеркнула, что благодаря лимону вода также может насытиться микроминералами.
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