Чтобы терять вес, необходимо соблюдать несколько элементарных правил, отметил доктор медицинских наук.

Доктор медицинских наук, хирург Нихилеш Р. Секар рассказал, как похудеть без диеты.

Есть секрет похудения №1, о котором никто не говорит, - это последовательность, публикует сведения эксперта Parade. По словам медика, об этом никто не говорит, поскольку "это скучно". "Это не кричащее и не заслуживает соцсетей. Ваша любимая знаменитость не рекламирует последовательность. Но последовательность означает есть немного меньше и двигаться немного больше каждый день", - отметил эксперт.

Секар добавил, что под последовательностью подразумевается потребление здоровой пищи ежедневно, а не голодать какой-то день, а потом, например, наесться ночью из-за ощущения сильного голода.

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"Последовательность - это создание плана упражнений, которому вы можете следовать каждый день... Последовательность является ключом к похудению и здоровому образу жизни", - подчеркнул доктор медицинских наук.

Как правильно похудеть в домашних условиях - что сообщалось ранее

Диетолог Людмила Гончарова говорила, что дома можно быстро избавиться от лишнего веса простым способом - начать регулярно пить воду.

Эксперт посоветовала за 20-30 минут до потребления пищи выпивать два стакана воды, и тогда будут образовываться все жидкости, которые должны расщеплять потребленные продукты. Потом не пить хотя бы час, чтобы потребленное изрядно переварилось. Диетолог добавила, что через час после еды воду стоит пить небольшими глотками. Следующий прием пищи нужно запланировать через 4-5 часов.

Эксперт подчеркивала, что здоровым считается похудение человека на 3-5 килограммов в течение месяца.

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