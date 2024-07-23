Когда вам понадобятся лимоны, достаньте их из морозильной камеры.

Когда жизнь подбрасывает вам лимоны, сделайте лимонад. Или можете сделать лимонное печенье или пирог. Лучше всего в этом поможет, если у вас уже будут в наличии цитрусовые.

Как пишет tastingtable, лимон может храниться около 1-3 недель, прежде чем испортится. Для эффективного хранения его свежим подойдет морозильная камера.

Как заморозить лимон правильно - пошаговая инструкция

Убедитесь, что ваши лимоны чистые и сухие. Выбросьте все, что имеет признаки плесени или вмятин. Промойте их или почистите при необходимости щеткой, а затем полностью высушите их бумажным полотенцем.

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Далее нужно завернуть каждый фрукт в пищевую пленку или воспользуйтесь пакетом на молнии. Однако не забудьте выдавить как можно больше воздуха, если выберете второй вариант. Это поможет сохранить влагу.

Теперь просто поместите их в морозилку. Они будут оставаться достаточно свежими и готовыми к приготовлению в течение следующих трех-четырех месяцев.

Как использовать замороженные лимоны

Когда вам понадобятся лимоны, достаньте их из морозильной камеры и дайте им разморозиться в пакете, погруженном в миску с водой. Это займет примерно 15 минут, в зависимости от размера. После полного размораживания они должны стать мягкими.

Если вы спешите, можно поставить лимоны в микроволновую печь примерно на 15-20 секунд. Имейте в виду, что они могут стать немного мягкими внутри, поэтому, вероятно, не подойдут для украшения. Однако все еще будут идеальными для выпечки или выжимания сока.

Если в вашем рецепте нужна лимонная цедра, то хорошая новость в том, что замороженный лимон проще натереть. Просто достаньте его из морозильной камеры и проведите им по инструменту. Стоит надеть защитные перчатки, потому что замороженный продукт трудно долго держать в руке.

Что приготовить из лимонов

Ранее УНИАН сообщал, как за 30 минут приготовить лимонный пирог от Джейми Оливера.

Мерри Берри поделилась рецептом известного лимонного пирога "Мадейра".

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