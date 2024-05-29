Известно, что употребление лимонной воды может быть полезным для здоровья человека.

Соцсети пестрят сообщениями о том, что вода с лимоном помогает во время похудения, однако таким публикациям не хватает мнения квалифицированных экспертов.

"Лимонная вода увлажняет и имеет естественную кислотность - качества, которые могут заставить вас пойти в туалет после ее употребления. Если вы взвеситесь до и после посещения туалета, конечно, вы можете обнаружить, что потеряли вес. Однако это не потеря от волшебного питья лимонной воды по утрам", - объяснила для USA TODAY зарегистрированный диетолог и специалист по диабету из Вирджинии Кэролайн Томасон.

Лицензированные эксперты по питанию считают, что лимонная вода все же не действует на потерю веса.

Видео дня

"Как диетолог, я не совсем уверена, откуда возник этот миф, но не существует волшебной еды или напитка, которые помогут вам потерять жировые отложения. К сожалению, скучные основы все еще работают для похудения: диета и физические упражнения - это два важнейших фактора, которые вы можете изменить, чтобы похудеть", - подчеркнула Томасон.

Однако употребление воды с лимоном может быть полезным для вас, ведь благодаря этому напитку можно получить витамин C и калий для поддержания водного баланса. Несмотря на то, что некоторые исследования показывают, что употребление воды перед едой может помочь чувствовать себя сытыми, эксперты говорят, что нет ничего особенного в добавлении лимона к воде, что заставило бы кого-то избавиться от лишних килограммов.

Поэтому для тех, кто хочет похудеть, диетолог рекомендует начать с таких ежедневных изменений в образе жизни:

Физические упражнения: ходьба, силовые тренировки несколько раз в неделю и увеличение кардио до 150 минут в неделю.

Диета: сосредоточение на белок, увеличивать количество фруктов и овощей, заменить рафинированные зерна на цельнозерновые и включить здоровые жиры в свой рацион.

Отслеживайте пищу, "чтобы иметь лучшее представление о калориях, которые вы потребляете в день". Томасон отмечает, что отслеживание ежедневных калорий может быть полезным для создания базовой "осведомленности о ваших пищевых привычках и четко поможет вам понять, где вы можете внести изменения для похудения".

Как можно использовать лимон

Как писал УНИАН, лимонад является, пожалуй, одним из самых популярных летних напитков. Он готовится очень просто - из лимонного сока, сахара и воды, но его вкус можно изменить, добавив несколько ингредиентов. Эксперты назвали 5 специй, которые сделают этот напиток еще вкуснее.

Также появился рецепт лимонного пирога от Джейми Оливера, который можно приготовить всего из 5 ингредиентов.

"Многие замечательные десерты в Средиземноморье отмечают щедрость цитрусовых. Я украсил этот лимонный пирог раскатыванием и ароматизацией пасты для создания удивительной текстуры, как это делают португальцы и французы", - отметил повар.

Вас также могут заинтересовать новости: