Десерт имеет плотную текстуру и хорошо держит форму, на какие бы куски его не нарезали.

Известный пирог "Мадейра" прославился не только своим ярким вкусом, но и простотой в приготовлении.

Как сообщает Express, рецепт Мэри Берри добавляет бисквиту свежие и интересные ноты. Он имеет плотную текстуру и хорошо держит форму, на какие бы куски его не нарезали.

Чтобы приготовить лимонный торт надо взять:

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яйца - 4 шт;

сливочное масло - 17 г;

сахарная пудра - 175 г;

молотый миндаль - 50 г;

мука 225 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

цедра одного лимона.

Для приготовления цукатов понадобится один лимон, 200 г сахара и 100 г пудры.

Сначала подготовьте один из лимонов, разрезав его на восемь частей. Удалите мякоть, чтобы осталась кожура толщиной 5 мм и сердцевина (белая часть лимона). Разрежьте каждый кусок на четыре полоски и отложите их на потом. Наполните кастрюлю 300 мл воды, добавьте сахарный песок и нагревайте, помешивая, пока сахар не растворится.

Добавьте цедру в сковороду и тушите все без крышки 30-45 минут, пока цедра лимона не станет мягкой и прозрачной. Далее надо процедить содержимое кастрюли через сито и дать остыть.

Цедру выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и посыпаем сахарной пудрой. Выпекайте в духовке при низкой температуре: 110C если с вентилятором и 90C - в газовой духовке в течение одного часа до полного высыхания.

Для торта разогрейте духовку до 180C/160C (Вентилятор/Газ), затем смажьте маслом круглую форму глубиной 18 см и выстелите дно и бока пергаментом для выпечки.

Смешайте размягченное сливочное масло, сахар, муку, молотый миндаль, яйца и цедру лимона в большой миске. Взбивайте в течение одной минуты. Вылейте смесь в подготовленную форму и выровняйте поверхность, затем выпекайте 35 минут. Украсьте тремя кусочками цукатов и запекайте еще 20-25 минут, пока шпажка, вставленная в центр, не выйдет чистой.

Дайте пирожному остыть в форме 15 минут, а затем выложите его на решетку для полного остывания. Подавать лучше с вином "Мадейра".

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