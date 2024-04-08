Для его приготовления берется слоеное тесто и готовить нужно только начинку.

Лимонный пирог - это классический десерт, который невероятно просто приготовить всего из пяти ингредиентов. Звездный шеф Джейми Оливер поделился своим рецептом этого вкусного угощения. По его словам, десерт можно приготовить с нуля всего за 30 минут.

"Многие замечательные десерты в Средиземноморье отмечают щедрость цитрусовых. Я украсил этот лимонный пирог раскатыванием и ароматизацией пасты для создания удивительной текстуры, как это делают португальцы и французы", - сказал повар express.co.uk.

Это лучший рецепт для тех, кто любит испечь что-то простое или хочет поразить гостей аппетитным десертом без каких-либо усилий. Для приготовления вам понадобится:

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готовое слоеное тесто - 320 г;

сахарная пудра - 120 г;

малина - 150 г;

яйца - 4 шт.;

лимоны - 5 шт. (120 мл сока).

Для начала разогрейте духовку до 190С. Разверните слоеное тесто, посыпьте его пудрой и цедрой двух лимонов. Далее раскатайте его и нарежьте на кружочки величиной 1 см. Форму для тарта натрите оливковым маслом и распределите диски теста, прижимая их друг к другу, чтобы создать основу. Выпекаем 20 минут до слегка золотистого цвета.

Пока тесто готовится, мелко натрите остальные лимоны в большую миску и выжмите лимонный сок. Далее надо взбить сахарную пудру и яйца. Миску кладем на кастрюлю с кипящей водой на среднем огне. Непрерывно взбивайте примерно 10 минут или пока смесь не загустеет.

Когда тесто будет готово, перелейте начинку в форму и поставьте ее на горячую решетку в духовку на несколько минут. Пирог надо подавать комнатной температуры, рассыпав сверху свежую малину.

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