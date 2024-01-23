Такой шоколадный пирог с творогом получается очень нежный - просто тает во рту. И еще его очень просто готовить.

Шоколадная крошка и творожная начинка - этот простой шоколадный пирог легкий в приготовлении и очень вкусный. Шоколадная песочная крошка и начинка для пирога готовятся буквально за минуты, а сам десерт получается в меру сладкий и с тонкой хрустящей корочкой.

Шоколадный насыпной пирог с творожной начинкой

Ингредиенты:

мука - 150 г;

холодное сливочное масло - 100 г;

какао (порошок) - 10 г;

сахар - 50 г;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

творог - 300-350 г;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 75 г;

кукурузный крахмал - 1 ч. л.

ванилин - на кончике ножа.

Как приготовить шоколадный пирог

Видео дня

Приготовьте шоколадную песочную крошку: смешайте разрыхлитель, сахар и какао-порошок.

Какао следует добавлять через сито, так как он имеет свойство комковаться.

Натрите в приготвленную смесь холодное сливочное масло, макая его в муку. Перетрите руками быстро масло с мукой в крошку.

Для начинки соедините творог, яйцо, сахар, крахмал и ванилин, а затем пробейте эту массу блендером до однородности.

Будьте осторожны с ванилином - добавлять его слишком много нельзя, так как он будет горчить.

Выстелите форму пергаментной бумагой. Песочную крошку разделите на три части, первую часть выложите на дно формы, разровняйте. Положите сверху половину творожной начинки и также разровняйте. Выложите снова слой песочной крошки, затем творожную начинку и сверху закройте пирог крошкой. Отправьте выпекаться в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Остудите и снимите форму.

Быстрый шоколадный пирог с творожной начинкой готов.

Попробуйте также приготовить к чаю мягкие имбирные пряники с молочной глазурью.

Вас также могут заинтересовать новости: