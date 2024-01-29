Шкеф-повар разработал рецепт, который получится у каждого.

Ничто не может сравниться с домашним шоколадным тортом, но вам не нужно тратить много времени на приготовление пищи или покупку ингредиентов, чтобы получить уютное угощение. Звездный шеф Джейми Оливер поделился, как правильно приготовить торт в чашке.

"Торты в чашках - единственное, что сейчас привлекает моих подростков к кулинарному искусству. Они видят это в TikTok, Snapchat или любых других платформах, которыми они делятся. Они придумывают невероятные рецепты, которые обычно никогда не работают, если честно. Поэтому я решил подарить вам вкусный пирог, который действительно получится и невероятный", - заявил Джейми в своем видео.

Чтобы приготовить шоколадный торт Джейми Оливера надо взять:

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маленький банан (в идеале очень спелый);

четыре столовые ложки муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

четыре столовые ложки оливкового масла;

две полные столовые ложки темного сахара;

одно большое яйцо;

щепотка соли;

шоколад.

Разомните банан вилкой и добавьте к нему масло, сахар, яйцо, муку и соль. Перемешайте до однородной массы и разлейте тесто по четырем чашкам. Поместите кусочки шоколада в середину теста. Готовить этот мини-торт надо в микроволновке на максимальной мощности в течение 1,5 минуты.

"Подавайте это с йогуртом, подавайте с мороженым, подавайте с заварным кремом...это действительно хороший бисквит", - сказал повар.

Другие рецепты Джейми Оливера

Как сообщал УНИАН, Оливер рекомендовал приготовить оригинальный рецепт салата с кускусом. Используйте это как источник вдохновения, чтобы начать готовить кускус с вашими любимыми овощами или остатками пищи.

Кроме того, Джейми поделился лучшим рецепт рассыпчатого риса за 8 минут.

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