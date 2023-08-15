Обычная выбоина на дороге может обеспечить вам визит на СТО.

Известный механик с более чем 55-летним стажем Скотти Килмер предостерег водителей от распространенной ошибки, которая может привести к значительному повреждению машины.

Скотти Килмер известен своими советами автомобилистам, которые он публикует на YouTube и в TikTok. Так, в одном из своих видео он рассказал своим зрителям о том, как выбоины могут серьезно повредить различные части их автомобиля.

"Конечно, так можно сломать и повредить различные детали. Кроме того, большинство автомобилей сегодня имеют легкосплавные диски, и когда вы попадаете на выбоины, они не просто гнутся, они трескаются, и вам нужно будет покупать новые дорогие диски", – пояснил он.

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По словам Скотти Килмера, выбоины могут нанести значительный ущерб шинам и даже компонентам подвески.

"Даже шины сегодня недешевые, вы можете испортить шины, наехав на выбоину. Также наезд на выбоину может повредить крепления стоек, особенно резиновые опоры", – добавил механик.

В Украине растет спрос на подержанные авто: какие марки покупают

В течение июля на украинских дорогах появились 18,8 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за границы. Эта отметка стала самой большой за последние 11 месяцев.

По данным "Укравтопрома", наибольшей популярностью пользуются Volkswagen Golf и Renault Megane, которых растаможили более 1600 и 1200 единиц соответственно.

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