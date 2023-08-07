Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто.

В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram-канале, по сравнению с июнем 2023 года динамика растаможки таких авто возросла на почти 9%. Итак, июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало крупнейшим за последние 11 месяцев.

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 44%. Далее идут:

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дизельные - 33%;

электромобили - 15%;

авто с ГБО - 5%;

гибриды - 3%.

Лидером июльских регистраций среди ввезенного "секонд-хенда" стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1 616;

Renault Megane - 1 234;

Skoda Octavia - 929;

Volkswagen Passat - 741;

Nissan Leaf - 535;

Ford Focus - 400;

Volkswagen Touran - 384;

Nissan Qashqai - 377;

Volkswagen Tiguan - 377;

Audi A4 - 369.

Средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

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Как сообщал УНИАН, всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше за реализацию новых автомобилей за тот же период.

С января по июнь этого года украинцы приобрели почти пять тысяч легковых авто, ввезенных из Китая. В общем автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек.

Украинцы за 6 месяцев приобрели более 12 тысяч электромобилей. Из этого количества зарегистрировано 2,8 тыс. новых и 9,8 тыс. подержанных автомобилей. Насчет результата первого полугодия 2022 года, количество электромобилей, которые впервые регистрировались в Украине, увеличилось втрое.

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