В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.
Как сообщает "Укравтопром" в Telegram-канале, по сравнению с июнем 2023 года динамика растаможки таких авто возросла на почти 9%. Итак, июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало крупнейшим за последние 11 месяцев.
Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 44%. Далее идут:
- дизельные - 33%;
- электромобили - 15%;
- авто с ГБО - 5%;
- гибриды - 3%.
Лидером июльских регистраций среди ввезенного "секонд-хенда" стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1 616;
- Renault Megane - 1 234;
- Skoda Octavia - 929;
- Volkswagen Passat - 741;
- Nissan Leaf - 535;
- Ford Focus - 400;
- Volkswagen Touran - 384;
- Nissan Qashqai - 377;
- Volkswagen Tiguan - 377;
- Audi A4 - 369.
Средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.
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Как сообщал УНИАН, всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,3 раза больше за реализацию новых автомобилей за тот же период.
С января по июнь этого года украинцы приобрели почти пять тысяч легковых авто, ввезенных из Китая. В общем автомобили китайского происхождения охватили 12% украинского рынка новых легковушек.
Украинцы за 6 месяцев приобрели более 12 тысяч электромобилей. Из этого количества зарегистрировано 2,8 тыс. новых и 9,8 тыс. подержанных автомобилей. Насчет результата первого полугодия 2022 года, количество электромобилей, которые впервые регистрировались в Украине, увеличилось втрое.