Этот совет может показаться нелогичным, но стоит только попробовать и все изменится.

Каждый хотя бы раз в жизни на работе сталкивался с такими задачами, к которым морально наверняка не был готов. И хоть может показаться ошибкой, то что вы возьметесь за задачу или подадите заявку на работу без соответствующей квалификации, это отличная стратегия для карьерного роста и личного развития.

Генеральный директор компании Snowflake, стоимостью 61 миллиард долларов, Шридхар Рамасвами объяснил, что вся его жизненная успешность основана на том, что люди доверяли ему работу, которой, как ему казалось, он не заслуживал и для которой не подходил, пишет CNBC.

"Чем больше вы берёте на себя ответственности и чем шире определяете понятия "команда" и "успех", тем выше вероятность, что кто-то скажет: "Знаете, это именно тот человек, которого я хочу видеть во главе следующего уровня организации", - подчеркнул он.

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Рамасвами получил степень PhD по компьютерным наукам в Брауновском университете в 1994 году, а затем почти десять лет работал в сфере технологий, прежде чем присоединился к Google в 2003 году в качестве инженера-программиста. За восемь лет он поднялся до должности старшего вице-президента, а в 2019 году ушёл из компании, чтобы основать стартап Neeva — поисковую систему на базе ИИ, созданную как конкурент Google.

На протяжении своей карьеры Рамасвами неоднократно брал на себя новые роли и обязанности, с которыми ранее не сталкивался. В 2023 году Snowflake приобрела Neeva, Рамасвами стал старшим вице-президентом по ИИ, а в 2024 году его назначили генеральным директором — ещё одна должность, в которой у него не было опыта.

"Иногда можно сказать себе: "Думай амбициозно, до абсурда". Это не всегда срабатывает, иногда терпишь неудачу. Но тут важно играть в игру средних показателей: если попробовать достаточно амбициозных вещей, какая-то их часть обязательно выстрелит", - заявил гендиректор Snowflake.

Как развить амбиции и эмоциональный интеллект - главные советы

Экстремальные амбиции требуют эмоционального интеллекта, подчеркивает Рамасвами. Вам нужно хорошо осознавать свои сильные и слабые стороны, уметь адаптироваться к новым условиям и быть достаточно устойчивым, чтобы подниматься после неудач.

С этим согласен и сооснователь LinkedIn, миллиардер Рид Хоффман: по его словам, главная черта, которую он ищет в основателе компании перед инвестированием, — это его амбиции. Вторая — сочетание самосознания и эмоционального интеллекта.

Во время встреч обращайте внимание на поведение ее участников. Затем задайте себе вопросы: что говорит их язык тела? Какие сигналы указывают на их комфорт или дискомфорт? Кто выглядит наиболее влиятельным в комнате и почему?

Подобные наблюдения помогут вам "лучше понимать динамику обсуждения" и научиться замечать невербальные сигналы, которые способствуют эффективному взаимодействию между людьми.

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