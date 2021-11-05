Парень не имел при себе ни телефона, ни документов, а звонок матери подростка с телефона полицейского так и не прояснил ситуацию.

Полиция спровадила с акции под Офисом президента парня, который так и не смог подтвердить, что является совершеннолетним.

Свидетелем инцидента стал корреспондент УНИАН.

Под ОП проходила акция, где призвали президента Владимира Зеленского отправить в отставку с должности главы КГГА Виталия Кличко. В первых рядах участников акции стояли с десяток юношей и девушек, на вид явно несовершеннолетних.

Сначала у полицейских, охранявших общественный порядок на площади перед зданием ОП, возникли вопросы к организаторам в отношении этих девушек, поскольку одна из них ранее, по словам полицейского "обнажала грудь" на других акциях. Организаторы заверили полицию, что ничего подобного на их акции не будет.

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Через некоторое время парень, также на вид несовершеннолетний, взял мегафон и начал скандировать лозунги, ходя перед другими участниками акции. Полицейские поинтересовались, есть ли ему 18 лет, а если нет, то почему он не на дистанционном обучении дома посреди рабочего дня.

Юноша не имел при себе ни документов, ни телефона. Тогда полицейские отвели его в сторону и предложили сделать звонок маме, чтобы та подтвердила его возраст. Парень позвонил будто бы маме и спросил: "Мама, мама, мне же есть восемнадцать?"

Убедительного ответа полицейские так и не услышали и уже сами начали говорить с женщиной, сказав, что если она не подтвердит возраст своего сына, то его заберут в райотдел, куда она должна приехать с документами и его забрать. На это женщина ответила, что у нее нет времени.

В результате полицейские отпустили юношу, приказав покинуть акцию, раз он не смог подтвердить, что имеет 18 лет.

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Автор: Дмитрий Хилюк