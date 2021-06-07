Инцидент случился средь бела дня в центре города, когда там было много прохожих и туристов.

Жители Львова стали очевидцами странного перформанса - несколько молодых парней по центральным улицам города носили гроб, в котором сидела голая девушка.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Lviv_lives.

На нем видно, как в гробу сидит девушка с разноцветными волосами, держа пластиковый стаканчик в руках. Перформанс проходил в центре Львова - на Площади Рынок и улице Армянской - средь бела дня, когда там было много прохожих и туристов, которых изрядно удивила такая "акция".

Пользователи соцсетей были возмущены хулиганскими действиями молодых людей:

«Борьба за права превращается в цирк уродов», «Это новая реклама похоронного бюро», «Дураков хватает везде», «Культурная столица...», «Это не искусство, а мука для психики», «Мозгов явно не хватает».

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А одна из пользовательниц узнала в девушке свою одноклассницу Надю, отметив, что она художница и часто устраивает разные перформансы.

Также СМИ сообщают, что перформанс устроили художники галереи "Гангрена", которая соседствует со знаменитым Армянским кафедральным собором.

Соорганизатор галереи Олег Гердий объяснил ресурсу Galnet концепцию этого перформанса:

"Жизнь и свобода. Победа над пределами и смертью. И просто развлечение и самореклама. И, как записано в концепции галереи, испытание границ здравого смысла и терпения общественности", - отметил он.

Что известно о галерее "Гангрена":

23 октября 2020 года на улице Армянская, 25 во Львове открыли галерею "Гангрена", где свои работы могли представить различные художники.

По словам Олега Гердия, "Гангрену" создали, чтобы дать шанс любым неординарным художникам показывать свои работы. По его словам, галерея должна была стать "не только выставочным центром, но и замечательным местом для необычных встреч и знакомств".

Недавно стало известно о закрытии галереи. Якобы представители церкви пожаловались на неординарную, экспрессивную и странную галерею, и теперь власти города закрывают художественное пространство. Поэтому художники решили привлечь внимание "к беззаконию".

7 июня состоится последняя выставка в этой галерее.

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Автор: Денис Прядко