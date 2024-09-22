Характер кота зависит не столько от пола, сколько от надлежащей социализации.

Когда вы получаете кучу проблем от вашего котенка, оказывается, что ответ на вопрос о том, что коты более ласковые, чем кошки, очевиден: "Да!" Но научные исследования не совсем подтверждают эту теорию. Об этом пишет Daily Paws.

Отмечается, что, в отличие от характера собаки, характер кота является плохо исследованной темой. Кошачий психолог Джули Послунс говорит, что любимый, вовлеченный и положительно социализированный котенок - независимо от пола - очень любит своих спутников-людей.

Или коты более ласковые, чем кошки?

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"Большинство исследователей сходятся во мнении, что мы можем оценивать котов по параметру, который называется коммуникабельностью, который охватывает черты, характеризующие котов как дружественных и любящих. Основываясь на нескольких исследованиях коммуникабельности котов, мало исследований подтверждает, что коты-самцы более ласковые", - говорит эксперт.

В свою очередь исследователи из Университета штата Орегон провели несколько экспериментов, чтобы попробовать, например, знает ли ваш кот свое имя и действительно ли он предпочитает вашу компанию другим соблазнам, например еда или игрушки. Они пришли к выводу, что котята обоих полов часто выбирают людей вместо других вещей, конечно, если они не голодны.

Коты более нежны к владельцам, чем кошки?

Хотя пол кота, кажется, не влияет на привязанность, Послунс отмечает, что пол владельца имеет гораздо большее влияние на связь кота и человека.

"Например, женщины-владельцы, как правило, более активны по отношению к своим котам, разговаривают и подходят к ним чаще, чем мужчины. ... 9 из 10 людей, которые заполняют опрос о характере своего кота, - женщины, что затрудняет получение точных результатов", - отмечает она.

Способствуют ли стерилизация и стерилизация привязанности?

Поскольку большинство исследований по стерилизации кошек были сосредоточены на изучении контроля популяции, пока нет доказательств того, что коты становятся более ласковыми до или после стерилизации, говорит Послунс. Однако после стерилизации проблемы с котами, связанные с брожением и драками из-за уровня тестостерона, значительно уменьшаются, что может восприниматься как увеличение привязанности.

Известно, что кошки во время течки очень ласковые, но это не является отражением человеческого взаимодействия. Вы, растения в горшках, собака, столб забора - все получает бесконечные отметки ее феромонов течки. Однако на первых неделях беременности будущая мама часто хочет быть ближе к вам. Не берите ее слишком часто - позвольте ей удобно отдохнуть на вас или возле вас.

Что еще влияет на привязанность котов?

Вы знаете, что вы чувствуете, когда один родственник чрезмерно обнимает вас и гладит? Что ж, у кошек также есть индивидуальные границы, и мы всегда будем иметь лучшее общение с ними, если не будем навязывать такие физические аспекты, как объятия, поцелуи, щекотание и даже поглаживание.

Язык тела вашего кота дает много подсказок о том, сколько вашей привязанности он хочет, и соблюдение этих сигналов укрепляет доверие.

Ранняя социализация

Послунс говорит, что "котята, которые проходят ранний процесс социализации - когда они встречают знакомых и незнакомых людей до достижения 12-недельного возраста - становятся более дружелюбными".

Кроме того, если вы воспитываете спасенных кошек, надо помнить, что у многих из них есть тяжелые предыстории, и сначала вам будет трудно. Терпение и сострадание являются вашими лучшими активами для создания безопасной, благоприятной среды.

Интересные новости о котах

Ранее УНИАН выяснил, как отвадить котов гадить в саду. По сведениям эксперта, для этого можно пойти простым путем - разместить на поверхности почвы какие-то грубые материалы, например, сосновые шишки.

Стоит отметить, что коты любят копаться в рыхлой земле.

Также УНИАН писал о том, какие наиболее "разговорчивые" кошки. В частности, есть "разговорчивая" порода котов, которая похожа на собак.

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