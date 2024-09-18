Некоторые коты тише других из-за своей личности.

В то время когда некоторые коты общаются со своими хозяевами с помощью "вокала", другие предпочитают делать это другими способами - например, поглаживая их по спине или тершись о них лицом, и это вполне нормально. Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что некоторые коты тише других из-за своей личности, при этом это может быть связано с их породой. Некоторые породы, особенно такие, как русские голубые и мейн-куны, известны тем, что менее громкие, чем другие.

"Коты - очень чувствительные существа, и окружающая среда также может влиять на их вокализацию. Коты, которые живут в тихой, свободной от стресса среде, могут реже мяукать, чем коты, которые подвергаются воздействию громких звуков или других стрессовых факторов", - говорится в статье. Видео дня

В то же время, пишет издание, если ваш кот раньше мяукал и только недавно перестал это делать, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

"Если вы заметили какие-либо изменения у вашего кота, вам стоит проверить его у своего ветеринара", - резюмирует автор статьи.

Последние новости о котах

Консультант по поведению животных Мэри Моллой рассказала, умеют ли кошки ревновать к другим пушистикам и детям. По ее словам, многие животные, особенно наши домашние любимцы, способны чувствовать эмпатию и горе. Поэтому можно предположить, что природа человеческой ревности не совсем полностью чужда кошкам.

Также УНИАН сообщал, почему собаки наклоняют голову в сторону. У этого движения есть несколько функций и причин. Основная из них - помощь со зрением.

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