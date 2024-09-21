Есть "разговорчивая" порода котов, которая похожа на собак, поделились эксперты.

Есть породы кошек которые любят общаться со своими хозяевами, то есть много мяукают.

Составлен топ самых "разговорчивых" кошек, и первое место в нем досталось бирманской кошке, пишет The Scotsman со ссылкой на сведения экспертов. Считается, что коты бирманской породы прекрасно ладят с людьми и любят "поболтать". Стоит отметить, что они не такие требовательные, как их предки - сиамские кошки.

На втором месте расположились сиамские кошки. Их называют одними из самых голосистых в мире. "Вы никогда не будете гадать или беспокоиться, где находится ваш сиамский котенок, поскольку они дадут вам о себе знать. Если вы хотите кошку, которая общительна, умна и голосиста, - тогда сиамская порода вам подходит", - отмечается в материале.

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Еще одна "разговорчивая" порода - американский бобтейл. Такие животные по характеру похожи на собак, - они дружелюбны, уверены в себе, а также имеют атлетическое телосложение.

На четвертом месте оказался турецкий ван. Таких животных называют не только разговорчивыми, а и любящими - они якобы любят обниматься и лежать на коленях.

Пятое место в топе заняла одна из самых старых пород - японский бобтейл. Представителей этой породы называют очень общительными. Примечательно, что они долгожители - в среднем их продолжительность их жизни составляет от 15 до 18 лет.

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Ранее УНИАН выяснил, как отвадить кошек гадить в саду. По сведениям эксперта, для этого можно пойти простым путем - разместить на поверхности почвы какие-то грубые материалы, например, сосновые шишки. Стоит отметить, что коты любят копаться в рыхлой земле.

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