Лох-несское чудовище было гигантским угрем – ученые

Биологи не нашли в озере следов крупной рыбы, кроме угря.

Новозеландские ученые предполагают, что лох-несское чудовище могло быть просто огромным угрем.

Об этом информирует русская служба BBC.

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Предположение исследователи сделали после анализа ДНК в 250 пробах воды озера Лох-Несс.

Ученые не нашли следов плезиозавров и даже крупной рыбы типа лосося. Единственным животным в озере, который мог достичь больших размеров, был угорь.

Также исследователи исключили версии о том, что миф о чудовище мог возникнуть из-за гигантских сомов или другой крупной рыбы, например, гренландской полярной акулы.

Как сообщал УНИАН, правительство Новой Зеландии ввело запрет на купание туристов с дельфинами-афалинами, которых называют бутылконосы.