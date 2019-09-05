Лох-несское чудовище было гигантским угрем – ученые
17:37, 05 сентября 2019Экология
715 0
Биологи не нашли в озере следов крупной рыбы, кроме угря.
Ученые взяли 250 проб воды в озере Лох-Несс / animalworld.com.ua
Новозеландские ученые предполагают, что лох-несское чудовище могло быть просто огромным угрем.
Об этом информирует русская служба BBC.
Читайте такжеУченые обнаружили новый миниатюрный вид китов
Предположение исследователи сделали после анализа ДНК в 250 пробах воды озера Лох-Несс.
Ученые не нашли следов плезиозавров и даже крупной рыбы типа лосося. Единственным животным в озере, который мог достичь больших размеров, был угорь.
Также исследователи исключили версии о том, что миф о чудовище мог возникнуть из-за гигантских сомов или другой крупной рыбы, например, гренландской полярной акулы.
Как сообщал УНИАН, правительство Новой Зеландии ввело запрет на купание туристов с дельфинами-афалинами, которых называют бутылконосы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter