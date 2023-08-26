Сотни волонтеров и ученых, вооруженных самой современной аппаратурой, ищут легендарного монстра из глубин.

В Шотландии объявили самые масштабные за полвека поиски "Лохнесского чудовища". Почти 300 волонтеров зарегистрировались для участия в мероприятии, сообщает BBC.

Издание отмечает, что миф о чудовище, которое якобы живет в озере Лох-Несс, существует сотни лет, но современное восприятие мифического существа появилось 90 лет назад. В апреле 1933 года менеджер отеля Олди Маккей сказала, что видела в озере китообразное существо. В том году монстра видели еще несколько раз, а в ноябре впервые сфотографировали.

Масштабные поиски легендарного существа в эти выходные организовал Центр Лох-Несс и волонтерская исследовательская группа Loch Ness Exploration. В поисках участвуют лодки с акустическим прослушивающим оборудованием, волонтеры-наблюдатели на берегах, дроны с инфракрасными камерами и так далее.

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Главной проблемой для поисковиков являются огромные размеры озера: 36 км в длину при ширине около 1,5 км и глубине кое-где более 200 метров.

"Мы ищем всплески на поверхности и просим добровольцев записывать любое природное поведение на озере", - сказал Алан Маккенна из Loch Ness Exploration.

Он сказал, что озеро может обмануть глаза и умы людей.

"Не каждая рябь или волна - монстр. Некоторые из них можно объяснить, но есть некоторые, которые нельзя", — добавил он.

Организаторы заявили, что эта попытка стала крупнейшим поиском монстра с тех пор, как Бюро расследований озера Лох-Несс провело исследование в 1972 году. Были и более поздние попытки, но все они закончились ничем.

В 2019 году ученые заявили, что за неоднократными наблюдениями легендарного Лох-Несского чудовища могут стоять рыбы-угри, выросшие до исполинских размеров.

Исследователи из Новой Зеландии попытались каталогизировать все живые виды в озере, извлекая ДНК из образцов воды. После анализа ученые исключили присутствие крупных животных, предположительно стоящих за сообщениями о монстрах.

Никаких доказательств существования в озере доисторической морской рептилии, называемой плезиозавром, или крупной рыбы, такой как осетр, обнаружено не было.

Загадки в море

Ранее УНИАН писал, что ученые разгадали тайну загадочных дыр на морском дне. Прошлым летом во время экспедиции в холодных водах Берингова моря между Россией и Аляской группа ученых заметила загадочные отверстия на морском дне. Отверстия были слишком малы для морских ежей и не подходили по форме для червей, поэтому были загадкой. Теперь тайна раскрыта.

Также мы рассказывали, что ученым удалось объяснить, почему дельфины-косатки нападают на небольшие лодки в море. Как выяснилось, дело вовсе не в том, что животные протестуют против загрязнения океана.

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