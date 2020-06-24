Оставило 9-метровый след: на озере Лох-Несс засняли неизвестное существо (фото)
Британский турист Стив Чаллис из города Саутгемптон рассказал, что пытался сделать фото противоположного берега шотландского озера Лох-Несс во время отдыха.
Об этом сообщает Daily Record.
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Снимки были сделаны со стороны замка Уркварт в 2019 году, но на них внимание обратили только сейчас.
По словам туриста, существо было около 8 футов (2,5 м) в длину и оставило на воде след в 30 футов (9 м).
"Должен сказать: я не верю в лох-несское чудовище, и, честно говоря, думаю, что если что-то там и есть, то для большинства наблюдений найдется логическое объяснение", – заявил мужчина.
По словам Чаллиса, он обнаружил существо, когда рассматривал свои материалы во время карантина.
При этом исследователь "чудовища" из Лох-Несса Роланд Уотсон считает, что данное фото могло быть отредактировано в фотошопе. Чаллис в свою очередь уверяет, что кадры были подлинными.
Как сообщал УНИАН, новозеландские ученые предполагают, что лох-несское чудовище могло быть просто огромным угрем.
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