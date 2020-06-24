Оставило 9-метровый след: на озере Лох-Несс засняли неизвестное существо (фото)

По словам Чаллиса, он обнаружил существо, когда рассматривал свои материалы во время карантина.

Британский турист Стив Чаллис из города Саутгемптон рассказал, что пытался сделать фото противоположного берега шотландского озера Лох-Несс во время отдыха.

Об этом сообщает Daily Record.

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Снимки были сделаны со стороны замка Уркварт в 2019 году, но на них внимание обратили только сейчас.

По словам туриста, существо было около 8 футов (2,5 м) в длину и оставило на воде след в 30 футов (9 м).

"Должен сказать: я не верю в лох-несское чудовище, и, честно говоря, думаю, что если что-то там и есть, то для большинства наблюдений найдется логическое объяснение", – заявил мужчина.

По словам Чаллиса, он обнаружил существо, когда рассматривал свои материалы во время карантина.

При этом исследователь "чудовища" из Лох-Несса Роланд Уотсон считает, что данное фото могло быть отредактировано в фотошопе. Чаллис в свою очередь уверяет, что кадры были подлинными.

Как сообщал УНИАН, новозеландские ученые предполагают, что лох-несское чудовище могло быть просто огромным угрем.

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