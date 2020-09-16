Его обвиняют в нарушении общественного порядка.

Звезду порно Тобилоба Йолаошо задержала полиция Нигерии за съемки фильма в неположенном месте.

Читайте такжеКарантин в США: порнозвезды зарабатывают по-новому (фото)Как пишет BBC, он записывал кино для взрослых в священной роще Осун-Осогбо.

Отмечается, что некоторые фрагменты видео были опубликованы на сайте Йолаошо и в соцсетях. На них он находился в роще в белых одеждах адептов богини плодородия Осун.

Когда именно было записано видео и как порнозвезда попал в рощу, пока не известно. В полиции подчеркнули, что за съемки в священном месте Йолаошо обвиняется в нарушении общественного порядка.

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Автор: Катерина Шварц