Молодые мужчины решили поиграть с пограничниками в прятки, но проиграли.

В пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе пограничники задержали двух граждан Украины, которые незаконно хотели выехать в Польшу.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщили пограничники, один из них "играл в прятки и представлял себя невидимым, притаился за сиденьями авто". "Что только не придумаешь чтобы попасть в Польшу. В этой игре он проиграл: пограничники нашли пассажира", - прокомментировали в ГПСУ.

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В сообщении отмечается, что у мужчины не было оснований для пересечения границы.

"Другой украинец также прятался за сиденьями. Когда автобус остановился, он представил себя невидимым. Тихонечко вышел и пошел в сторону Польши мимо паспортного контроля. "Невидимку" поймали и привлекли к админответственности", - сообщили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в ГПСУ рассказали, как мужчины призывного возраста пытаются выехать из Украины: в париках, бэби-боксах, чемоданах и даже между матрасами. С начала полномасштабного вторжения некоторые мужчины пытались бежать из Украины и для этого они были готовы притворяться женщинами или просто прятаться. За это время пограничники насчитали примерно 2 тыс. беглецов-неудачников.

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