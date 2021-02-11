В США конгрессмен оконфузился во время онлайн-слушания Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, которое касалось продвижению мер по борьбе с пандемией коронавирусом.
На это обратило внимание издание The Verge.
Член палаты представителей Том Эммер случайно включил фильтр и оказался на мониторах участников слушания перевернутым вверх головой.
"Господин Эммер, вы в порядке?" - спросила у него член Палаты представителей США Максин Уотерс.
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"Я не знаю, что случилось. Просто так вышло. Я выключил и снова включил, я в порядке", – ответил Эммер.
"По крайней мере, он не кот!" – пошутил один депутат. "Ты становишься вирусным, Том!", – подбодрил Эммера другой депутат.
Позже в своем аккаунте в Twitter Эммер разместил скриншот из видео, подписав его: "Я не кот.
Напомним, на днях американский прокурор попал в курьезную ситуацию. Во время судебного заседания в Zoom ему пришлось докладывать под видом кота.
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