"Люди, которые несут ответственность, станут более изолированными", заявила она, в частности.

Единственная в мире так называемая гадалка на спарже Джемайма Пакингтон дала обнадеживающий прогноз о развязанной Россией войне против Украины и намекнула, будет ли Третья мировая.

"Мы не собираемся воевать, - заявила она, передает Daily Star. - Нет необходимости в каких-либо заготовках и бункерах".

При этом в своем прогнозе Пакингтон выделила не только Россию, но и Беларусь, и заявила, что ситуация не будет обостряться:

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"Я вижу два копья. Это говорит мне о том, что есть две страны, идущие бок о бок, которым не нравятся остальные из нас. Одна из них - Россия, другая - Беларусь. То, что происходит сейчас, не будет обостряться. Но люди, которые несут ответственность, станут более изолированными. У нас есть проблемы, но мы собираемся держаться вместе".

Также гадалка заявила, что победу на выборах в США у Дональда Трампа буквально вырвет Мишель Обама. По ее словам, спаржа показала, что ни Трамп, ни Камала Харрис не возьмут на себя бразды правления Белым домом в ноябре.

На вопрос о том, существуют ли инопланетяне, гадалка ответила: "Судя по всему, они существуют. Они были здесь и кое-что знают. Они просто хотят держать нас в напряжении. Если то, что я вижу, верно, мы уже общаемся с ними. Вам не нужны маленькие зеленые человечки на Марсе, они уже здесь".

Отмечается, что Пакингтон с детства использовала спаржу, чтобы "заглянуть в будущее". Джемайма якобы предсказала Брексит и смерть Елизаветы II.

Напомним, ранее индийский астролог "предсказал" дату начала Третьей мировой войны.

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