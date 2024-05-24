Индийский астролог Кушал Кумар заявил, что до Третьей мировой войны осталось всего несколько недель пишет ndtv.com.
"Прогнозировалось, что 2024 год будет очень тревожным… особенно в районе 8 мая… Некоторым лицам, наделенным властью, может быть трудно справиться с этим тревожным сценарием. Некоторые, вероятно, серьезно заболеют или даже могут уйти в отставку. Нельзя исключать потрясения на политической сцене. Короче говоря, современные планетарные движения предполагают, что вмешаться и взять на себя общий контроль может армия", - заявил Кумар.
При этом астролог назвал дату, когда, по его мнению, может начаться Третья мировая война:
"Теперь вторник, 18 июня 2024 года, имеет самый сильный планетарный стимул для начала Третьей мировой войны, хотя 10 и 29 июня также могут иметь право голоса".
Кумар из Панчкулы описывает себя как астролога, предсказывающего мировые события. Согласно его профилям в соцсетях, Кумар - ведический астролог, который использует карты, показывающие расположение планет, для прогнозирования будущих событий.
Напомним, ранее астролог назвал дату, когда в Украине отменят военное положение.