Прогнозировалось, что 2024 год будет очень тревожным, заявил Кушал Кумар из Панчкулы.

Индийский астролог Кушал Кумар заявил, что до Третьей мировой войны осталось всего несколько недель пишет ndtv.com.

"Прогнозировалось, что 2024 год будет очень тревожным… особенно в районе 8 мая… Некоторым лицам, наделенным властью, может быть трудно справиться с этим тревожным сценарием. Некоторые, вероятно, серьезно заболеют или даже могут уйти в отставку. Нельзя исключать потрясения на политической сцене. Короче говоря, современные планетарные движения предполагают, что вмешаться и взять на себя общий контроль может армия", - заявил Кумар.

При этом астролог назвал дату, когда, по его мнению, может начаться Третья мировая война:

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"Теперь вторник, 18 июня 2024 года, имеет самый сильный планетарный стимул для начала Третьей мировой войны, хотя 10 и 29 июня также могут иметь право голоса".

Кумар из Панчкулы описывает себя как астролога, предсказывающего мировые события. Согласно его профилям в соцсетях, Кумар - ведический астролог, который использует карты, показывающие расположение планет, для прогнозирования будущих событий.

Напомним, ранее астролог назвал дату, когда в Украине отменят военное положение.

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