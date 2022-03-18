СБУ обнародовала забавное видео с записью разговоров оккупантов.

Служба безопасности Украины перехватила запись разговора одного из российских оккупантов, который просил свою маму позвонить знакомой гадалке, чтобы та сделала обряд на их выживание.

В ответ мать напоминает, что "для защиты" нужно положить георгиевскую ленту в карман. А он уверяет, что обмотался лентами полностью. Но без обряда – никуда.

"Мы обращаемся к русским захватчикам и их родственникам: не нужно совершать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь из Украины – так сохраните свою жизнь. Ибо как останетесь на нашей земле, вас будет ждать только один обряд – похоронный", - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Напомним, ранее перепуганные оккупанты бросили свою технику и подались в бега от ВСУ. Этот момент попал на видео, которое быстро разлетелось по сети.

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