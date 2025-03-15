То, что мы выбрасываем в мусор, может пригодиться в качестве удобрения для комнатных растений.

Мирные лилии, известные также как женское счастье и спатифиллум, могут цвести в течение всего года, однако их надо периодически подпитывать, ведь со временем почва истощается. Для этого подойдут кухонные отходы, которые мы ежедневно выбрасываем в мусор, пишет издание Mirror.

Как бытовые остатки могут стать отличным натуральным стимулятором для этих комнатных растений, рассказала эксперт по уходу за растениями Аме Родригес.

"Весна уже на пороге, а за ней и лето, поэтому сейчас идеальное время для подпитки мирных лилий, чтобы они смогли максимально раскрыть свой потенциал во время активного роста", - отметила Родригес.

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По ее словам, домашние удобрения действуют очень мягко, что позволяет применять их чаще. Эксперт назвала три доступных удобрения для пышного цветения мирных лилий.

1. Банановая кожура

Банановая кожура - отличный источник калия, необходимого для цветения растений.

"Бананы богаты калием, а их кожура содержит большое количество этого элемента, что помогает эффективному фотосинтезу и повышает устойчивость растения к вредителям", - пояснила садовница.

По ее словам, чтобы использовать банановую кожуру как удобрение, можно просто закопать ее в почву или сделать настой: залить горячей водой, дать остыть, а затем поливать растение.

2. Яичная скорлупа

Яичная скорлупа тоже является источником кальция. Она способствует росту растений и предотвращает пожелтение листьев и замедление цветения, пояснила эксперт.

"Яичная скорлупа содержит карбонат кальция и другие минералы, а также может отпугивать улиток и гусениц", - заверила она.

Чтобы подкормить вазон скорлупой, ее нужно хорошо высушить, измельчить до порошкообразного состояния и посыпать почву вокруг растения.

3. Кофейная гуща

Если после утреннего кофе остается гуща, не спешите ее выбрасывать. В ней содержится много полезных для растений элементов, в частности азот и фосфор.

Кофейная гуща особенно полезна для кислолюбивых растений, поскольку она немного изменяет pH почвы, способствуя их развитию, говорит Родригес. Она рекомендует просто равномерно рассыпать гущу вокруг основания женского счастья.

Ранее УНИАН рассказывал, какие растения любят кофейную гущу. Как уверяют опытные садоводы, кофе имеет множество преимуществ: обеспечивает растение необходимыми минералами, поддерживает структуру почвы, отпугивает вредителей.

Шеф-повар Марисель Джентиле рассказала, что она достигла успеха, подпитывая кофе лиственные и плодовые растения, в частности помидоры, перец, салат, шпинат, морковь.

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