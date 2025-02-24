Кавова гуща може перетворитися на корисне добриво для вашого саду.

Кофейную гущу, которую мы привыкли считать отходами, можно превратить в полезное средство для растений. Как уверяют опытные садоводы, она имеет множество преимуществ: обеспечивает растение необходимыми минералами, поддерживает структуру почвы, отпугивает вредителей. Об этом пишет martha stewart.

Издание объяснило, как кофе может быть полезным для растений, а также каких ошибок важно не допустить, чтобы это действительно работало.

"Растения, которые растут в более кислой почве, могут получить пользу от свежесваренной кофейной гущи. Речь идет о чернике, помидорах, моркови, фенхеле, бобах, свекле, астрах, а также синих и розовых гортензиях", - говорит садовница Элизабет Джонс.

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Шеф-повар Марисель Джентиле рассказала, что она достигла успеха, подпитывая кофе лиственные и плодовые растения, в частности помидоры, перец, салат, шпинат, морковь.

Между тем садовница Джульет Хоу предостерегла от подпитки кофе растений, которые предпочитают щелочную почву, например лаванды, герани, розмарина и большинства средиземноморских трав.

Кофейная гуща может быть отличным ингредиентом для компоста, считает директор сада университетского городка Вашингтонского колледжа Шейн Брилл. Он собирает почву и смешивает ее с другими органическими материалами, например кофе, богатым азотом, и высушенными листьями или соломой, которые содержат углерод.

"Положите кофейную гущу в компостную кучу или в контейнер и время от времени переворачивайте смесь, чтобы она оставалась аэрированной. Важно избегать чрезмерного использования кофейной гущи в компосте - она не должна превышать одной пятой от общего объема. Переворачивайте смесь раз в неделю и следите за уровнем влажности - чтобы она была влажной, но не мокрой. Готовый компост будет готов примерно через три-шесть месяцев", - советует Брилл.

Кофейную гущу можно слегка рассыпать вокруг растений для борьбы с сорняками и слизнями, говорит Брилл.

Кофейная гуща, которая используется для подкормки, должна быть высушенной, подчеркнула Джентиле, ведь во влажном состоянии она слипается, покрывается корочкой и не позволяет питательным веществам просачиваться.

"Я осторожно рассыпаю гущу по почве, слегка загребаю пальцами на верхний дюйм или около того. Садовые перчатки при этом очень удобны. И всегда поливаю, чтобы помочь питательным веществам просочиться в почву. Мне нравится думать, что я даю своим растениям вкусный кофе", - поделилась Джентиле.

Еще один способ сделать удобрение из кофейной гущи - развести ее в воде, дать постоять ночь и слить. Этой водой можно полить растения, утверждает Хоу.

Кофе можно смешать с почвой, в которую вы собираетесь высадить свои растения. Хоу советует брать 10 частей почвы и одну часть кофейной гущи.

Ошибки, которых следует избегать

• Слишком много удобрений почва не сможет усвоить. Высокое содержание натрия может повредить корни, предостерегает Хоу.

• Эксперты рекомендуют проверять рН примерно каждые три года, чтобы понять, кислый он или щелочной.

• Лучше применять уже использованную кофейную гущу, советует Джонс. Она менее кислая и не будет шокировать растения чрезмерным содержанием кофеина.

• По словам Джонса, добавление кофейной гущи слишком близко к корню или стеблю может сжечь растения. Также следует избегать разбрызгивания кофе непосредственно на верхушку растения.

• Нельзя наносить кофе на очень молодые растения или саженцы, поскольку это может слишком нагрузить их нежные корни, утверждает Брил.

Ранее УНИАН рассказывал о "гениальном" трюке, как сделать кофе вкуснее без молока и сахара. Дипломированный диетолог и основательница The Well Necessities в Нью-Йорке Лиза Хаим рассказала, что много лет назад она переняла этот трюк в гостевом доме в Мене и с тех пор пользуется им.

Перед завариванием она просто посыпает кофейную гущу несколькими щепотками молотой корицы. Совсем немного этой специи делает вкус кофе более насыщенным и менее горьким.

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