Эксперт по растениям рассказал о четких действиях, которые вам необходимо запомнить.

Эксперт по растениям Лукас Янсен рассказал, как определить, что спатифиллум ("женское счастье") чувствует себя "некомфортно". Растение способно подавать явные сигналы стресса, и если их игнорировать, вероятность обильного цветения весной значительно снижается.

Признаки стресса у спатифиллума:

пожелтение листьев,

увядание,

потемневшие кончики листьев.

Но Янсен рекомендует не паниковать, ведь правильный уход в январе может спасти растение и даже стимулировать его цветение, пишет Express.

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Как заставить спатифиллум цвести?

Спатифиллуму необходим "период покоя", после которого его цветение запускается определёнными условиями, например, увеличением количества света.

"Даже в середине зимы, если правильно ухаживать за растением, можно спровоцировать его на выпуск элегантных белых цветов", – объясняет эксперт.

Для этого, начиная с января и в течение последующих месяцев нужно выполнять пять важных действий. Переставить растение в более светлое место – но с рассеянным светом, без попадания прямых солнечных лучей. Соблюдать температурный режим – держать спатифиллум в помещении с температурой от 18°C до 24°C. Правильно его поливать – только когда верхний слой почвы (примерно 2,5 см) подсохнет. А также умеренно его подкармливать, используя сбалансированное удобрение, разбавленное до половинной концентрации (раз в 4–6 недель) и увеличивать влажность в помещении, поставив растение, к примеру, рядом с увлажнителем воздуха или возле поддона с галькой и водой.

Однако стоит помнить, что цветы появятся не сразу – растение может зацвести весной, а в некоторых случаях даже только к сентябрю.

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