Этот напиток полон антиоксидантов.

Магистр наук дипломированный диетолог и основатель Cooking for Peanuts Ниша Мелвани назвала чай №1, который способен увеличить продолжительность жизни, пишет realsimple.com.

Как отмечается в публикации, этот напиток одобрен диетологами как лучший чай для долголетия. И речь идет о зеленом чае. Среди его главных преимуществ выделяют такие:

Снижает окислительный стресс. Окислительный стресс вызывается накоплением свободных радикалов или нестабильных молекул, которые повреждают здоровые клетки. Антиоксиданты - это полезные соединения, которые нейтрализуют свободные радикалы, делая их безвредными и защищая ваши клетки. Зеленый чай полон антиоксидантов. Он особенно богат эпигаллокатехин-3-галлатом (EGCG), типом антиоксиданта, известным как полифенол.

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Замедляет клеточное старение. Поскольку антиоксиданты зеленого чая тормозят окислительный стресс и воспаление, они также способствуют долголетию ваших клеток. Это имеет решающее значение для замедления клеточного старения, ключевого механизма старения.

Поддерживает здоровье кишечника. Антиоксиданты зеленого чая улучшают здоровье кишечника, поддерживая полезные бактерии, уменьшая воспаление кишечника и укрепляя кишечный барьер, отметила Мелвани. Результат - более низкие уровни системного воспаления, повышенный иммунитет и улучшенное метаболическое здоровье, все это связано с более продолжительной продолжительностью жизни.

Напомним, ранее диетолог рассказала, какой напиток полезнее - зеленый чай или матча.

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